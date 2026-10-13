Entretenimiento

Operación Cisne Negro: Captura del 'Chapo' Guzmán Llega a ViX con Entrevista Exclusiva

La producción de N+ Docs contará con entrevistas exclusivas con el expresidente Enrique Peña Nieto y exfuncionarios que estuvieron a cargo de la detención definitiva del líder del cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', tras su captura en 2016 en Los Mochis, SinaloaJoaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', tras su captura en 2016 en Los Mochis. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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