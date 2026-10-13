Operación Cisne Negro: Captura del 'Chapo' Guzmán Llega a ViX con Entrevista Exclusiva

ViX ha anunciado el próximo lanzamiento de 'Operación Cisne Negro', la serie documental que retratará el operativo que se desplegó para detener a Joaquín 'El Chapo' Guzmán en 2016, luego de que se fugara del penal del Altiplano.

La producción de N+ Docs sumará las voces que protagonizaron este momento, que cambió la organización de las organizaciones criminales en el país.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto; la exprocuradora de la República, Arely Gómez, y el excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, son algunos de los personajes que contarán en primera persona el recuerdo de la misión que concluyó con la captura definitiva de Guzmán Loera y estalló una pugna al interior del cártel de Sinaloa.

Luego de esta detención, 'El Chapo' fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 y en julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

¿Cómo fue la Operación Cisne en 2016?

En este operativo militar participaron elementos de la Secretaría de Marina, que con labores de inteligencia trataban de seguir la pista de 'El Chapo' después de su fuga el 11 de julio de 2015.

Elementos de la Marina llegaron a una vivienda del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, donde se encontraba Guzmán junto a Iván Gastelum Cruz, 'El Cholo', líder en la zona, quien se había encargado personalmente del traslado del capo en la localidad.