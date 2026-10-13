'Te Extrañaré, Hijo': Bryan Cranston Se Despide de RJ Mitte

El actor Bryan Cranston publicó un conmovedor mensaje con el que se despidió del actor RJ Mitte, quien interpretó a su hijo en la serie 'Breaking Bad'.

A través de redes sociales, el intérprete de Walter White o Heisenberg recordó cuando el joven fue seleccionado para el papel a sus 14 años.

"Nacido con parálisis cerebral, jamás —bajo ninguna circunstancia— permitió que ese desafío se convirtiera en una excusa para nada. Afrontó con gran determinación el exigente calendario de rodaje", escribió.

Evocó los consejos que él y la actriz Anna Gunn, sus padres en la ficción, le daban durante las grabaciones de la aclamada serie, los cuales Mitte, en ocasiones, dejaba pasar, mientras su adolescencia transcurría entre foros y locaciones.

"A veces hacía caso omiso de ellos por pura travesura, para así aprender a base de golpes... Era una de las estrellas de una exitosa serie de televisión, pero no dejaba de ser un niño".

El ganador del premio Emmy también recordó cómo fue la evolución actoral de Mitte y su labor filantrópica, por lo que cuestionó por qué su decisión habría sido quitarse la vida, como han señalado algunos medios estadounidenses.

"Ese chico estaba bastante verde cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor excelente. Aprovechó su experiencia en la serie para defender activamente a los artistas con discapacidad y presidió una organización filantrópica dedicada a ayudar a este colectivo".

Cranston también indicó que hace unas semanas intercambiaron mensajes para ver cuándo podían comer juntos. "No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro...", añadió.

El actor Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en la serie, también expresó su tristeza por el deceso de su compañero. "Esta noticia me tiene el corazón destrozado. "RJ, te quiero, amigo", escribió.

La información sobre la muerte de RJ Mitte fue confirmada por sus representantes. El actor falleció en Brownsville, Texas, a los 34 años.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa de su muerte, mientras avanzan las investigaciones policiales.