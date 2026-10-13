'La Manipulación es la Peor Red Flag': Ana Layevska Describe a los 'Malos Partidos'

La actriz ucraniana Ana Layevska regresó a la pantalla grande este otoño junto a Mauricio Ochmann y Loreto Peralta en la película ‘Un mal partido’, por lo que compartió con N+ las red flags que sí y no se pueden dejar pasar y sentenció que la peor de todas es cuando una persona te cambia a tu peor versión.

En su nueva cinta, la intérprete se pone en la piel de una madre de familia, la cual está atravesando un proceso de cambio: la llegada del novio de su joven hija. Este huracán desata una serie de conflictos y replanteamientos alrededor de la pregunta: ¿es o no un buen partido?

Sobre este mismo cuestionamiento, la actriz señaló que para ella, un mal partido es alguien que no te deja expresarte y ser como quieres.

"Alguien que te controla, que cambia tu forma de ser, tus prioridades. Alguien que básicamente te arrastra hacia lo negativo, hacia comportamientos que antes no tenías y que saca lo peor de ti. Que te convierte en una persona que no eras y no en una mejor versión".

Ana Layevska en la alfombra roja del estreno de la película 'Un mal partido'. Foto: Cortesía

Sin embargo, entre las red flags que puedes detectar cuando comienzas a salir con una nueva persona, hay algunas que se pueden dejar pasar y otras que definitivamente no, expuso la protagonista de 'Las dos caras de Ana'.

"Gustos diferentes en música, en la comida, en que a la persona no le gusta tanto viajar como a ti… creo que son cosas que se pueden adaptar, pero las que no son las que sacan lo peor de ti: que sea violento, que sea una persona manipuladora, que sea una persona con muchísimos problemas, que no tenga objetivos en la vida y quiera abusar de ti económicamente o emocionalmente”.

"La manipulación es la peor red flag, porque uno difícilmente se da cuenta de que es manipulado", expuso.

Durante la pasada premiere de 'Un mal partido' en la Ciudad de México, Ana Layevska hizo de la moda uno de los protagonistas. Apostó por una imagen que se aleja de los vestidos tradicionales de este tipo de eventos y la pieza clave de su outfit fue un blazer Armani.

En este momento de su carrera, la actriz apuesta por una imagen que no busca esconder el cuerpo ni convertirlo en el centro de atención de manera obvia. Lo utiliza como parte de una propuesta estética que habla de confianza, libertad y placer por la moda.

"Trato de experimentar. La verdad es que me gusta experimentar en cuanto a ropa y en cuanto a diferentes outfits porque es divertido poder tener accesibilidad a diseñadores y a ropa diferente y no me molesta experimentar porque la moda es para eso. La moda es eso. Es experimento, es cómo te sientes y cómo te ves", dijo.

"Fue un look atrevido, pero creo que tengo la madurez suficiente como para afrontarlo sin ningún tabú y sin ningún tema y sentirme cómoda con lo que sea. Y me gusta porque me siento tranquila de que me veo y me siento muy bien”, comentó sobre el momento en el que se encuentra.

Pero además del glamour de las alfombras rojas y las premiaciones, el estilo también coexiste en la vida de la actriz fuera de los reflectores y en ese momento prefiere la comodidad que le permite realizar actividades como mamá y en el deporte.

Una de las grandes referencias para el look que Layevska portó en la premiere realizada al sur de la Ciudad de México fue Samantha Jones, la exitosa agente de relaciones públicas de 'Sex and the City'.

Este personaje y la serie marcaron a una generación y siguen siendo inspiración a casi 30 años de su estreno, por lo que interpretar un papel como el de Jones, liberal y valiente, sería un reto que la actriz aceptaría gustosa.

"'Sex and the City' fue una serie icónica. Yo fui muy fan. Y yo creo que todos los personajes tenían su punto de riesgo. Samantha es una mujer liberal y extraordinariamente abierta y vive su sexualidad al máximo. No me molestaría interpretar a un personaje así.

"Creo que todo está en la sutileza de cómo un personaje se desenvuelve. O sea, una cosa es ser un personaje que está cómodo con su sexualidad y la otra es hacer escenas de sexo sin necesidad o sin justificación. Entonces, no, no me molesta en lo absoluto; al contrario, sería muy feliz", comentó.

Para sus próximos proyectos, Ana Layevska ve posible hacer algo de época o policíaco; no obstante, algo que ahora la inspira es estar detrás de cámaras y hacer sus propios proyectos. "Antes ni me pasaba por la cabeza; ahora es uno de mis objetivos como directora y productora".