Prevén Posible Formación de Ciclón Trudy en las Próximas Horas en el Pacífico Mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico mexicano que podría convertirse en el ciclón tropical Trudy.

De acuerdo con el organismo, el sistema tiene 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas; es decir, el próximo miércoles.

La zona de baja presión está asociada con la onda tropical número 43. Se localiza a 780 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, en Chiapas, y se desplaza al oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora.

De formarse, sería el ciclón tropical número 19 en el Pacífico de la temporada 2026. Los últimos en formarse fueron Polo, Rachel y Simon.

Si el sistema alcanza la organización necesaria para ser clasificado como ciclón tropical, recibirá el nombre de Trudy, de acuerdo con la lista de nombres de la temporada.

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El SMN llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que la trayectoria e intensidad del sistema pueden cambiar conforme avance su desarrollo.

AMP