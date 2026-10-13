Pronóstico del tiempo

Prevén Posible Formación de Ciclón Trudy en las Próximas Horas en el Pacífico Mexicano

La zona de baja presión en vigilancia está asociada con la onda tropical número 43

Zona de baja presión en vigilancia. Foto: ConaguaZona de baja presión en vigilancia. Foto: Conagua

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