Un adulto mayor perdió la vida luego de ser arrollado sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Hormiguero, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, el occiso fue identificado como Francisco, quien quedó tendido sobre la carpeta asfáltica luego de ser atropellado por una patrulla.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja y Bomberos para brindarle los primeros auxilios al adulto mayor; sin embargo, ya no contaba con signos vitales

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Muerte de Adulto Mayor Arrollado por Patrulla en Matamoros, Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron las indagatorias correspondientes.

El cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.