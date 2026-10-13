Accidentes

Muere Adulto Mayor Presuntamente Arrollado por Patrulla en Matamoros, Coahuila

El cuerpo del hombre de la tercera edad quedó tendido sobre la carpeta asfáltica

Muere Adulto Mayor Presuntamente Arrollado por Patrulla en Matamoros, CoahuilaLa FGEC tomó conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Archivo N+

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