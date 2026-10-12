Persecución entre Fiscalía y Camioneta Provoca Choques en Ciudad Victoria
Los hechos ocurridos provocaron alarma entre automovilistas que transitaban por la zona
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Los hechos ocurridos provocaron alarma entre automovilistas que transitaban por la zona
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Una persecución entre una camioneta particular y unidades de la Fiscalía General de Justicia del Estado se registró sobre el bulevar Tamaulipas, a la altura de la calle 8 Olivia Ramírez.
La movilización a alta velocidad provocó alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona.
Se reportan al menos dos vehículos con daños por choque colateral derivado del operativo.
Información en proceso…