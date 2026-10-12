Seguridad

Persecución entre Fiscalía y Camioneta Provoca Choques en Ciudad Victoria

Los hechos ocurridos provocaron alarma entre automovilistas que transitaban por la zona

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Choques en Ciudad Victoria por Persecución de la Fiscalía | N+