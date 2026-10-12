Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Esmeralda 'N' por Presunta Extorsión en Veracruz

Una mujer enfrenta un proceso legal debido a delitos relacionados con supuestos cobros de piso en la zona sur de la entidad veracruzana

Dictan Prisión Preventiva a Esmeralda 'N' por Presunta Extorsión en VeracruzLa señalada llegó con la víctima y presuntamente le entregó una bolsa con mensajes intimidatorios. Foto: Archivo | N+

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Esmeralda 'N', alias 'La Secre', enfrenta prisión preventiva por presunta extorsión en Acayucan, Veracruz. Se le acusa de cobrar piso a un comerciante.

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