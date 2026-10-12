Dictan Prisión Preventiva a Esmeralda 'N' por Presunta Extorsión en Veracruz

Las autoridades informaron que se dictó prisión preventiva a Esmeralda 'N', alias 'La Secre', imputada por su presunta participación en extorsión agravada en Acayucan, al sur de Veracruz.

Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) cumplimentaron una orden de aprehensión contra la presunta responsable del delito de extorsión agravada en su modalidad de cobro de piso.

Se informó que el delito en cuestión se habría cometido en agravio de una víctima que se desempeña como comerciante en el municipio de Acayucan, Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro, donde Esmeralda 'N' llegó al estacionamiento de la víctima y presuntamente le entregó una bolsa que en su interior contenía mensajes intimidatorios.

La ahora imputada regresó al mismo lugar días después y presuntamente, con la intención de cobrarle a la víctima, exigió un pago por el concepto de cobro de piso.

Durante la audiencia inicial contra la señalada, se le estableció la imputación y la autoridad impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En los próximos días será su audiencia de continuación dentro del proceso penal 180/2026.