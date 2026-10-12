Muere Motociclista al Chocar con Camión de Carga en San Nicolás, Nuevo León

Un motociclista murió luego de chocar contra la parte trasera de un camión de carga y posteriormente fuera embestido por una camioneta de servicios públicos. Los hechos ocurrieron sobre la avenida De la Aurora, en los límites de Monterrey y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Tras el reporte de este percance, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para auxiliar al motociclista. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de San Nicolás, quienes confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales tras una revisión.

Los elementos de inmediato resguardaron el área para que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. En el lugar fueron retenidos ambos vehículos involucrados. Hasta el momento no se ha informado son los conductores del camión de carga y de la camioneta fueron detenidos.

Se espera que a este punto lleguen elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para realizar las labores correspondientes. El motociclista sigue sin ser identificado, pero tendría entre 35 a 40 años de edad.

Autoridades de investigación ya buscan cámaras de seguridad cercanas para tratar de visualizar el momento del accidente y determinar como sucedieron los hechos. Serán las los elementos de tránsito quienes deslinden las responsabilidades correspondientes.