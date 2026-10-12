Accidentes

Muere Motociclista al Chocar con Camión de Carga en San Nicolás, Nuevo León

El hombre fallecido también habría sido embestido por una camioneta de servicios público sobre la avenida De la Aurora

MotocicletaAutoridades ya investigan como ocurrió el choque. Foto: N+

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