Choque de Moto Deja Dos Adolescentes Heridos en Santa Catarina, NL

Dos menores de 14 años de edad resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra una camioneta en un cruce de avenidas, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El accidente se reportó sobre las avenidas Mitras y De las Flores, frente a la colonia Misión de Santa Catarina, tercer sector. En el percance participó una camioneta color gris, conducida por una mujer de originaria de Corea.

De acuerdo con los primeros informes de los elementos de Movilidad, los menores circulaban por la avenida Mitras hacia el poniente y, al llegar al cruce, aparentemente no hicieron alto, por lo que terminaron impactándose contra la parte trasera del costado derecho de la camioneta.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina Grupo Jaguares, quienes brindaron los primeros auxilios a los adolescentes de 14 años, que quedaron sobre la carpeta asfáltica.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados a distintos hospitales para su atención médica. Uno de los menores, identificado como Neymar, presentaba lesiones en la clavícula, el rostro y la pierna derecha, por lo que fue llevado al Hospital de Zona número 21 del IMSS.

Su acompañante, identificado como Felipe, sufrió heridas en un hombro y fue trasladado al Hospital Metropolitano. Mientras tanto, la conductora fue trasladada ante el Ministerio Público para rendir su declaración y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Vecinos del sector señalaron que algunas vialidades de la zona son utilizadas por jóvenes que circulan en motocicletas y cuatrimotos hasta altas horas de la noche, e incluso presuntamente realizan arrancones.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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