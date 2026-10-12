Accidentes

Choque de Moto Deja Dos Adolescentes Heridos en Santa Catarina, NL

Los menores se impactaron contra la parte trasera de una camioneta conducida por una mujer originaria de corea

Motocicleta remolcada por grúa tras accidenteLas unidad fue retirada por una grúa. Foto: N+
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