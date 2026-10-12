Movilidad

Aeropuerto de Monterrey Advierte por Tráfico ante Manifestaciones del IMSS

El cierre de las principales vialidades por la protesta de los empleados de la salud podría afectar la circulación

Bloqueo IMSS en avenida de MonterreyLos trabajadores del IMSS llevaron a cargo los bloqueos en diversos puntos de la ciudad. Foto: N+

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