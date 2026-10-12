Aeropuerto de Monterrey Advierte por Tráfico ante Manifestaciones del IMSS

El Aeropuerto Internacional de Monterrey emitió un aviso a través de sus cuentas oficiales ante las posibles manifestaciones y bloqueos de los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en las principales avenidas de la ciudad de Monterrey.

Las protestas para exigir mejoras en las condiciones laborales de los empleados del IMSS iniciaron el pasado viernes y continuaron desde las primeras horas de este lunes en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey, provocando afectaciones en la vialidad.

Los bloqueos por parte de los trabajadores del IMSS se llevaron a cabo en la anida Ruiz Cortines, avenida Lincoln, avenida Universidad, avenida Constitución y en Félix U. Gómez, las principales vías de circulación de la ciudad.

Se prevé que continúen los cierres viales y las manifestaciones por parte de los empleados del IMSS durante la tarde, por lo que, el Aeropuerto Internacional de Monterrey recomendó salir con anticipación, verificar el estatus del vuelo y evitar las vías principales de acceso donde se realizan los bloqueos.

SHH