Resultados de la Lotería Nacional Hoy 11 de Octubre 2026 En Vivo: Ganadores Sorteo Zodiaco 1764

Hoy como cada domingo se celebra el Sorteo Zodiaco 1764. Si compraste "cachito" para la Lotería Nacional de este 11 de octubre de 2026, aquí conocerás la lista completa de números ganadores y los premios que obtuvieron esta noche.

Se renovó el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional para Octubre 2026. Para qué sepas en qué rifa participar y cuánto puedes obtener, en una nota previa te dimos a conocer cómo quedan los premios por cada fecha.

Por ejemplo, el sorteo de este domingo entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor y cuenta con una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en más de 22 mil premios.

¿A qué hora ver el Sorteo de la Lotería Nacional de Hoy 11 de Octubre 2026?

Esta noche la Lotería Nacional habilitará una transmisión para seguir en vivo el Sorteo Zodiaco 1764, dedicado al Día del Paracaidista, fecha que reconoce la disciplina, preparación y valentía de quienes realizan esta actividad.

La ceremonia del sorteo dará inicio en punto de las 20:00 horas de este 11 de octubre de 2026, pero desde minutos antes podrás observar la preparación de las urnas de dónde saldrán los ganadores.

Lista de Ganadores de la Lotería Nacional 11 de Octubre 2026: Sorteo Zodiaco 1764

En este apartado podrás consultar a partir de las 20:00 horas la lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1764 de la Lotería Nacional, incluido el billete que obtuvo el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

El número 2124 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Libra.

El número 0844 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Sagitario.

El número 4653 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Géminis.

El número 8951 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Géminis.

El número 2793 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Virgo.

El número 6146 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Acuario.

El número 3057 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Cáncer.

El número 6727 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Cáncer.

El número 3435 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Capricornio.

El número 6556 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Libra

El número 6593 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Capricornio.

El número 8576 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Leo.

El número 4176 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Cáncer.

El número 9532 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Piscis.

El número 9043 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Escorpión.

El número 7263 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Acuario.

El número 3261 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Cáncer.

El número 7693 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Cáncer.

El número 7121 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Libra.

El número 7157 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.

El número 5269 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.

Así consultas los resultados del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional del 11 de Octubre

Los Niños Gritones son los encargados de anunciar los premios directos del Sorteo Zodiaco. De acuerdo con la Lotería Nacional en esa rifa se trata de un total de 600.

Para consultar los billetes premiados, puedes optar por alguna de las siguientes opciones: