Internacional

Abre el Primer Mercado Mayorista de Cuba para Empresas Estatales y Negocios Privados

Está destinado a empresas estatales y privadas, con alimentos, productos importados y compras desde 200 dólares

Personas comprando alimentos en un mercado, en La Habana (Cuba).Personas comprando alimentos en un mercado, en La Habana (Cuba). Foto: EFE

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