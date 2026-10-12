Abre el Primer Mercado Mayorista de Cuba para Empresas Estatales y Negocios Privados

El primer mercado mayorista de Cuba, en el que empresas estatales y negocios privados pueden comercializar sus productos, comenzó a operar en la ciudad de Sancti Spíritus, en el centro de la isla, como parte de los esfuerzos del gobierno por reorganizar el comercio y ampliar la participación de distintos actores económicos.

El establecimiento, inaugurado el sábado en la sede de la Comercializadora ITH, ofrece productos industriales, artículos importados y mercancías agrícolas. Entre los alimentos, como productos cárnicos, sal y arroz; mientras que la incorporación de frijoles, carne de cerdo y cordero dependerá de la disponibilidad de las producciones y de las condiciones para conservar y comercializar esos productos, informó la Empresa Mayorista ITH Trinidad, encargada de administrar el mercado.

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Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), entidades estatales y privadas y trabajadores por cuenta propia pueden comprar mercancías sin necesidad de contar previamente con un contrato comercial.

El establecimiento también permite el acceso de personas naturales, aunque las compras deben alcanzar un monto mínimo de 200 dólares o 24 mil pesos cubanos, explicó Aida Rivas Duarte, directora de la empresa administradora, al periódico local Escambray.

La Empresa Municipal de Acopio Agropecuario de Sancti Spíritus es actualmente el principal proveedor, aunque el mercado también recibe productos de tres mipymes y una empresa extranjera, que comercializará en euros, señaló Rivas Duarte.

El portal estatal Cubadebate reportó la participación de las principales mipymes Banvaria SURL y Valdespino, así como a la Empresa de Comercio Exterior ITH y a la entidad municipal de aseguramiento agropecuario.

Según la empresa, la continuidad del proyecto dependerá de que los proveedores mantengan un suministro estable, existan condiciones adecuadas para conservar las mercancías y se establezcan precios competitivos. Mientras que ITH prevé extender gradualmente este modelo a otros territorios del país.

La apertura se produce mientras el gobierno cubano implementa un paquete de 176 reformas económicas y sociales, aprobado en junio y organizado en 23 ejes temáticos. Las medidas contemplan cambios en áreas como agricultura, comercio exterior, inversión privada y extranjera y sector inmobiliario, además de una mayor descentralización de las decisiones y autonomía para las empresas estatales.

El plan también contempla autorizar la participación de capital privado en actividades financieras.

Estos cambios en materia comercial, ocurren mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, la inflación, los prolongados apagones y una creciente dolarización, mientras las sanciones estadounidenses y las medidas de presión de Washington añaden obstáculos a la actividad económica de la isla.

TLS