Internacional

Así Es la Crisis en Cuba que Orilló a las Personas a Dejar de Comer

Informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos revela que el 94% de los pobladores vive en situación de extrema pobreza

Hombre conduce un bicitaxi junto a automóviles clásicos estacionados en Cuba, el 21 de julio de 2026. Foto: Reuters | ArchivoHombre conduce un bicitaxi junto a automóviles clásicos estacionados en Cuba, el 21 de julio de 2026. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+