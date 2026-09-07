Así Es la Crisis en Cuba que Orilló a las Personas a Dejar de Comer

En Cuba, ocho de cada diez personas han tenido que privarse en el último año de alguna de las comidas diarias por falta de alimentos disponibles o de dinero para adquirirlos, reveló un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

De acuerdo con el documento El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, el 94% de los pobladores vive en situación de extrema pobreza.

Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, dijo que ese informe constata "el empobrecimiento creciente de las familias cubanas", pues en 2025 el porcentaje de cubanos en pobreza extrema, según los estándares del Banco Mundial, fue del 89%, cinco puntos por debajo de los actuales.

El informe se elaboró a partir de mil 318 entrevistas a residentes en Cuba durante el pasado mes de julio.

Según el estudio, los apagones fueron el principal problema social que los cubanos pidieron que se aborde urgentemente, seguido de la crisis alimentaria, el coste de la vida, la sanidad, los salarios y la inseguridad.

Para Cires, el que la seguridad aparezca en sexto lugar, significa que Cuba, un país tradicionalmente seguro, "se está degradando en todos los niveles".

En el caso de las viviendas, el estudio reveló que casi la mitad de las casas que habitan los encuestados necesitan reparación, el 25% la necesitan urgentemente y el 7% están en peligro de derrumbe.

En el apartado de servicios e infraestructuras, los cubanos se quejaron especialmente del sistema eléctrico, seguido de la recogida de basura, la telefonía y el internet, el alcantarillado y la medicina.

La doctora del OCDH Daily Coro Bueno afirmó que "hay una carencia de entre el 40 y el 60% entre los medicamentos catalogados como de primera necesidad".

Sobre la gestión del Gobierno cubano, el 95% de los encuestados la consideró negativa o muy negativa; el 50% espera un cambio favorable en los próximos seis meses, que "aparentemente no parece que proceda de las medidas del Gobierno", según el informe.

El 84% no confía en las medidas económicas implementadas hasta ahora por las autoridades para superar la crisis, y más de tres cuartas partes de la muestra desea que se produzcan cambios que sean políticos y económicos simultáneamente, mientras que un 9% quieren que sean solo económicos, 7% que Estados Unidos retire el embargo que pesa sobre la isla y un 4% que los cambios sean solo políticos.

"Ateniéndonos a estas cifras, se puede decir que la población leal al régimen cubano actualmente es de entre el 3 y 7%" y "la transición tiene que tener en cuenta los problemas sociales de los cubanos", abundó el director de Estrategia del OCDH.

Con información de EFE.

SPB