Rusia Ordena Cierre de Consulado Alemán y Sedes del Instituto Goethe

El gobierno de Rusia anunció este lunes nuevas medidas contra Alemania, entre ellas el cierre del Consulado General alemán en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe que operan en el territorio.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Exteriores ruso, que presentó estas acciones como una respuesta a lo que calificó como medidas "inamistosas" por parte de Berlín.

En ese sentido, el Consulado General de Alemania en San Petersburgo deberá concluir sus actividades a más tardar el 18 de septiembre de 2026.

"La parte rusa revoca su consentimiento para el funcionamiento del Consulado General de Alemania en San Petersburgo, que deberá cesar sus operaciones a más tardar el 18 de septiembre de 2026, y todos sus empleados deberán abandonar la Federación Rusa antes de esa fecha".

Además, Rusia estableció que los trabajadores de los centros culturales del Instituto Goethe deberán abandonar el país antes del 13 de septiembre, mientras que las filiales de esta institución tendrán que suspender sus actividades.

El anuncio de Moscú ocurre después de que Alemania decidiera cerrar el consulado ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín.

FPT