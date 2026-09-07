Internacional

Rusia Ordena Cierre de Consulado Alemán y Sedes del Instituto Goethe

Las autoridades anunciaron la fecha límite para la salida del personal de Alemania del país

Serguéi LavrovSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. Foto: AFP

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