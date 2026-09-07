Hugo Aguilar Ortiz Encabeza Informe por Primer Año de la Nueva Suprema Corte

Hace un año se integró la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con nueve ministros, luego de la primera elección del Poder Judicial, en México.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, dio un mensaje en la ceremonia denominada: “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”.

“Hoy, el Poder Judicial le pertenece a todos y a todas”, afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte.

Aguilar Ortiz destacó que México tiene una Corte que se moderniza, se fortalece y camina con total transparencia: “No hay rezago, no hay ineficiencia; hay cambio real y verdadero”.

Subrayó que “se acabaron las decisiones donde se usaba la Suprema Corte para retrasar los asuntos en favor de intereses personales”.

La Reforma Judicial dejó claro que “la justicia no debe ser distante ni indiferente; tiene que ser una herramienta real de derechos, tiene que ser cercana, tiene que ser humanista”, señaló.

En este periodo, la nueva Corte ha entablado diálogo y ha intercambiado experiencias con todos los sectores de la sociedad: “La justicia de puertas abiertas no es un ofrecimiento, es una realidad”.

“El balance que hoy presentamos es el reflejo de una forma distinta de entender la función constitucional del Poder Judicial y del compromiso de acercar la justicia a las personas sin renunciar en ningún momento a la independencia, la autonomía, la imparcialidad y la defensa de la Constitución”, recalcó.

Agregó que el “Estado de Derecho debe significar justicia, dignidad y paz, construido en una adecuada coordinación con los otros poderes”.

Aguilar Ortiz enfatizó que en la nueva SCJN “se acabaron los privilegios” y mencionó que con todas las medidas de austeridad adoptadas en el último año se ha permitido el ahorro de más de 4,700 millones de pesos.

“Estoy seguro que con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia seguiremos haciendo posible que nuestro país viva el tiempo de una nueva justicia, una justicia más cercana al pueblo de México”, aseveró.

“Viva el nuevo Poder judicial. Viva la justicia y el Estado de Derecho. Viva México”, afirmó Aguilar Ortiz al finalizar su mensaje.

Previo al informe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, en la conferencia mañanera, que México tiene ahora “un Poder Judicial mucho mejor que el que había”.

La mandataria salió caminando de Palacio Nacional minutos después de las 10:00 horas para asistir a la ceremonia de la SCJN.

A la ceremonia asistieron los ministros que integran la nueva SCJN: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. Además, estuvo presente Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras autoridades del Poder Judicial.

Al finalizar el mensaje de Aguilar Ortiz, Sheinbaum Pardo se retiró de la Suprema Corte y regresó a Palacio Nacional.