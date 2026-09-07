Política

Hugo Aguilar Ortiz Encabeza Informe por Primer Año de la Nueva Suprema Corte

A la ceremonia asistió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

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Sheinbaum Sale de la SCJN tras Informe del Ministro Presidente Hugo Aguilar

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La SCJN, presidida por Hugo Aguilar Ortiz, marca un año de cambios: justicia cercana y sin privilegios. Conoce el impacto de la Reforma Judicial y el ahorro de 4,700 millones de pesos.

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