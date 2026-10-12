Premio Nobel de Economía 2026: Por Qué Importa Aunque no Seas Economista

El premio de Ciencias Económicas de 2026 fue para los académicos estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford, por su trabajo sobre cómo la política monetaria y fiscal puede estabilizar las fluctuaciones de la economía.

El tema parece sacado de alguna clase de economía de Harvard. Pero piensa en la última vez que escuchaste que el Banco de México (Banxico) subió la tasa de interés de referencia. Unos meses después, tu crédito costaba más, tu tarjeta también, y el precio del súper dejó de subir tan rápido. Alguien tomó una decisión en una sala que nunca verás, y esa decisión llegó a tu cartera. Los laureados de este año trabajaron en cómo se toman esas decisiones.

Durante décadas, la política económica se imaginó como una palanca. Si la economía se enfría, se baja la tasa. Si se calienta, se sube. Hall y Woodford cambiaron esa imagen. Se les reconoce por los “fundamentos microeconómicos” que sostienen la estabilidad macroeconómica; es decir, por partir de cómo deciden de verdad los hogares y las empresas cuando compran, ahorran o fijan precios. Ese enfoque es la base de la corriente conocida como “nuevo keynesianismo”.

“La investigación de los galardonados ha hecho posible gestionar grandes crisis macroeconómicas de manera mucho más eficaz que antes”, escribió el comité del Nobel. “Ha sido enormemente beneficiosa durante la pandemia y las crisis energéticas de los últimos años”.

Un ejemplo cotidiano: si sabes que tu empresa va a dar aumentos en seis meses, en los próximos días comenzarás a gastar de forma más holgada. Si crees que los precios seguirán subiendo, pides un aumento, mientras en el mercado los locatarios elevan los precios. Lo que la gente espera que ocurra mueve la economía casi tanto como lo que ocurre.

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Como las familias y empresas miran hacia el futuro, los laureados sostienen que las autoridades deben comunicar con claridad sus planes al público. Woodford lo resumió así: estabilizar la economía no es tirar de palancas con independencia de lo que la gente entiende.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica estable para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, explicó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, en un comunicado de prensa. “Con ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones en la economía, como crisis energéticas o cambios repentinos en cuánto consumen los hogares”, añadió.

Por eso los comunicados de los bancos centrales se leen con lupa, y por ello una frase mal puesta puede mover mercados. Cuando un banco central anuncia con anticipación por dónde irán las tasas, no está siendo cortés. Está usando una herramienta, porque anunciar el rumbo ya mueve las decisiones de quienes lo escuchan.

Según el presidente del comité del premio, John Hassler, su trabajo dio una base teórica estable a los modelos que hoy usan bancos centrales y gobiernos de todo el mundo. Ellos recibieron 12 millones de coronas suecas, unos 1.2 millones de dólares, repartidos entre los dos. Y aunque para el resto el efecto es menos visible, se nota en cuánto cuesta una hipoteca, qué tan rápido se desacelera una inflación y qué tan profunda es una recesión.

Cuando la economía se desploma, la gente pierde el empleo. Cuando los precios se disparan, se come el sueldo. Un premio sobre cómo suavizar esos vaivenes trata, en el fondo, de cuánta incertidumbre tienen que cargar las familias. No hace falta entender las ecuaciones para notar los resultados en el recibo de la tarjeta o al momento de solicitar un crédito.

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