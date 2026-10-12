Economía

Premio Nobel de Economía 2026: Por Qué Importa Aunque no Seas Economista

Los galardonados de este año fueron reconocidos por su trabajo que ha ayudado a los responsables de políticas a lidiar con fluctuaciones económicas

Robert E. Hall y Michael Woodford. Foto: ReutersRobert E. Hall y Michael Woodford. Foto: Reuters

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