Buscan a Tres Integrantes de Familia Arrastrada por Corriente del Arroyo El Pípila en Ensenada

Tres integrantes de una familia permanecen desaparecidos luego de que la corriente del arroyo El Pípila arrastrara un vehículo en el que viajaban cinco personas, durante las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel en la zona de San Francisquito, en Ensenada.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia, integrada por siete personas y residente de la colonia Lomas de Mendoza, intentó resguardarse en un automóvil cuando la corriente comenzó a arrasar su vivienda.

Cinco integrantes lograron subir al vehículo, mientras que el padre y otro menor de edad no alcanzaron a abordar la unidad. Sin embargo, la fuerza del agua arrastró el automóvil con las cinco personas a bordo.

Como parte de los operativos de búsqueda y rescate, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron y pusieron a salvo a dos menores de edad, uno de ellos de ocho años. La edad del segundo menor está pendiente de confirmación.

Hasta el momento, las personas que permanecen sin localizar son Rosa María ‘N’, de 48 años; Rosalinda, de 23 años, y Luis ‘N’, de 17 años.

En un hecho distinto, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) recibió un reporte sobre la localización del cuerpo de una mujer adulta en las inmediaciones del puente Magaña, sobre el camino a La Bufadora. Personal de Bomberos confirmó el hallazgo.

Las autoridades enviaron unidades al sitio para realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la mujer ni si existe alguna relación con las personas desaparecidas en Lomas de Mendoza.

Los operativos de búsqueda continúan en la zona.

información Patricia Lafarga

APG