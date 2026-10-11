Se Registra Doble Ataque Armado Contra Elementos de Seguridad en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó este domingo que la Guardia Civil y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantienen un dispositivo de seguridad en la región de Zamora y Jacona tras registrarse agresiones contra agentes locales en la zona.

A través de un comunicado, la dependencia estatal indicó que el primer incidente tuvo lugar sobre la carretera Jacona-Los Reyes contra elementos municipales.

En un segundo evento, fuerzas policiales repelieron una agresión armada por parte de civiles.

Las labores operativas continúan activas en toda la región, afirmaron, con el objetivo de preservar el orden, reforzar la vigilancia y salvaguardar la integridad de la población.

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