Seguridad

Se Registra Doble Ataque Armado Contra Elementos de Seguridad en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán aseguró que mantiene un dispositivo de seguridad en la región de Zamora y Jacona tras los hechos de violencia.

Despliegue de elementos de la Guardia Civil en Michoacán.Despliegue de elementos de la Guardia Civil en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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