Seguridad

Se Enfrentan Policías con Falsos Agentes de Oaxaca en Acatlán de Osorio, Puebla

Los efectivos detectaron la camioneta vinculada con recientes robos de carga; en ese momento los ocupantes abrieron fuego y emprendieron la huida

Aseguraron una camioneta con uniformes y placas falsas de Oaxaca.Aseguraron una camioneta con uniformes y placas falsas de Oaxaca. Foto: Alberto Tejeda

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En Acatlán de Osorio, un tiroteo revela el uso de uniformes falsos para asaltar a transportistas.

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