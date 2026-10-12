Se Enfrentan Policías con Falsos Agentes de Oaxaca en Acatlán de Osorio, Puebla

Una persecución y enfrentamiento a balazos entre Policías Estatales y delincuentes en el municipio de Acatlán de Osorio en Puebla dejó como resultado el aseguramiento de un vehículo con uniformes y placas falsas utilizados presuntamente para asaltar a transportistas en la región de la Mixteca.

Cuando los efectivos detectaron la camioneta vinculada con recientes robos de carga, pidieron al conductor detenerse, en ese momento los ocupantes abrieron fuego y emprendieron la huida.

Al revisar la unidad encontraron placas de otro estado y diversas prendas apócrifas con insignias de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca (AEI), con las que se presume se hacían pasar por agentes para interceptar a las víctimas.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) descartó mediante un comunicado que se trate de personal en activo y anunció trabajo coordinado entre ambas entidades para dar con el paradero de la banda criminal.

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La Institución de Procuración de Justicia aclaró que no tiene a ningún elemento con asignaciones, comisiones operativas o de investigación en esa zona territorial, por lo que se presume que las chamarras, parches oficiales, insignias y documentos de acreditación localizados al interior de la camioneta asegurada son totalmente apócrifos.

Agregaron en el comunicado que en el modus operandi de la delincuencia, es una práctica recurrente el uso de uniformes falsos, la clonación de vehículos y la falsificación de identificaciones de diversas corporaciones de seguridad para cometer ilícitos y tratar de evadir la acción de la justicia.

Con información de N+

JAPR