Pronóstico del tiempo

Huracán Simon se Degrada Frente a Jalisco a Categoría 3; Mantienen Alerta en el Pacífico

Se prevén lluvias extraordinarias en la costa y el oeste de Jalisco, y oleaje de hasta 10 metros

Los efectos del huracán Simon han dejado serveros daños en entidades del pacíficoFoto: Cuartoscuro

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Huracán Simon Baja a Categoría 3 Hoy Previo a su Impacto en México: Sigue Alerta ante Peligro en el Pacífico | N+