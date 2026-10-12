Huracán Simon se Degrada Frente a Jalisco a Categoría 3; Mantienen Alerta en el Pacífico

El huracán Simon se degradó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y su centro se ubicaba, a las 18:00 horas de este domingo 11 de octubre, a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que el meteoro se localizaba además a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de 250 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán —tramo de costa donde se advierten posibles vientos de esa intensidad— desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. También mantiene una zona de vigilancia por esos vientos desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

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Para las próximas 24 horas, el organismo pronostica lluvias extraordinarias, mayores a 250 milímetros, en la costa y el oeste de Jalisco. En Colima prevé lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros. En el sur de Nayarit y el oeste de Michoacán, lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, y en el centro y sur de Sinaloa, lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

En la costa de Jalisco se esperan vientos sostenidos de 200 a 220 kilómetros por hora con rachas de 230 a 240, además de oleaje de 8 a 10 metros. En las costas de Nayarit y Colima, los vientos sostenidos serían de 100 a 120 kilómetros por hora con rachas de 130 a 140: aumentarían durante la tarde-noche en Nayarit y disminuirían en Colima. El oleaje sería de 6 a 8 metros en Colima y de 4 a 6 metros en Nayarit.

En el sur de Sinaloa y el oeste de Michoacán se pronostican vientos sostenidos de 50 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 90. Aumentarían durante la tarde-noche en Sinaloa y disminuirían en Michoacán. El SMN también prevé marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima, y oleaje de 3 a 5 metros en el sur de Sinaloa.

Para el periodo de 18:00 a 21:00 horas, el SMN pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en las regiones Sur, Costa Sur, Centro, Costa Norte, Norte y Sierra de Nayarit. También las prevé en las regiones Sierra de Amula, Costa Sur, Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Altos Norte, Altos Sur, Centro, Ciénega, Valles y Costa-Sierra Occidental de Jalisco, y en los municipios colimenses de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

En Michoacán, las lluvias fuertes a muy fuertes y las descargas eléctricas se esperan en las regiones Costa, Infiernillo, Oriente, Pátzcuaro-Zirahuén, Cuitzeo, Purépecha, Tepalcatepec, Tierra Caliente, Lerma-Chapala y Bajío. El organismo también prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones Norte, Noreste, Centro-Oeste, Centro-Este, Sur-Oeste y Sur de Guanajuato.

El SMN advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Con información de N+.

CT