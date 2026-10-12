Seguridad

Escuinapa Queda sin Coordinador de Protección Civil a Horas del Paso Previsto del Huracán Simon

Encabezaba la atención de Protección Civil en el municipio ante el huracán Simon

Escuinapa Queda sin Coordinador de Protección Civil a Horas del Paso Previsto del Huracán SimonApareció en el video de Protección Civil de Sinaloa con la actualización del pronóstico de Simon. Foto: PC Sinaloa

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