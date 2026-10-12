Escuinapa Queda sin Coordinador de Protección Civil a Horas del Paso Previsto del Huracán Simon

Fuentes oficiales confirmaron la muerte de Jesús López Bibriesca, coordinador de Protección Civil en Escuinapa, Sinaloa, en la víspera del paso previsto del huracán Simon.

Según medios locales, López Bibriesca fue asesinado a balazos cuando circulaba en un vehículo y fue interceptado por hombres armados.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las circunstancias del asesinato ni información sobre posibles responsables. No hay detenidos.

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El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, dio declaraciones a medios locales, donde informó que la ejecución del funcionario habría sido un ataque directo, cuando transitaba en el tramo urbano de la carretera internacional México 15, que atraviesa la cabecera municipal.

Apenas durante la mañana de este domingo, dijo, ambos realizaron recorridos desde Teacapán hasta Escuinapa para revisar los trabajos ante las afectaciones ocasionadas por el huracán Simon.

Sin embargo, sostuvo que por la tarde, cerca de las 14:00 horas, se interrumpió la jornada para ir a descansar.

Jesús Francisco López Bibriesca llevaba poco más de dos meses en el cargo de titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Escuinapa, Sinaloa, dependencia responsable de implementar acciones de prevención de riesgos y atender emergencias.

López Bibriesca asumió el cargo apenas el pasado julio de este año, en sustitución de Evelia Guadalupe López Hernández.

El asesinato de López Briesca se suma a una serie de asesinatos a funcionarios en lo que va del año. El pasado 31 de marzo, en la carretera Mazatlán-Tepic, el subdirector de la Policía, Esteban Gutiérrez Mazariego, y tres de sus escoltas fueron asesinados.

Tan solo unos días después, otro policía fue asesinado cuando concluía su turno; mientras que, en septiembre, una funcionaria del ayuntamiento de Escuinapa, identificada como Carolina Iracema, fue asesinada mientras conducía su vehículo cerca de la cabecera municipal.