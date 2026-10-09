Seguridad

¿Qué Pasó en el Penal de Mazatlán, Sinaloa? Confirman 10 Muertos y 16 Heridos

Entre las víctimas hay un menor de edad que acudió a visita familiar

¿Qué Pasó en el Penal de Mazatlán, Sinaloa?; Reportan 10 Muertos¿Qué Pasó en el Penal de Mazatlán, Sinaloa?; Reportan 10 Muertos

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