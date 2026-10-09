¿Qué Pasó en el Penal de Mazatlán, Sinaloa? Confirman 10 Muertos y 16 Heridos

Al interior del Centro Penitenciario de El Castillo en Mazatlán, Sinaloa, se registró una riña que dejó como saldo 10 muertos. Entre las víctimas mortales se identificó a 9 personas privadas de la libertad y un menor de dos años que acudió a visita familiar, además, las autoridades reportaron 16 personas lesionadas que fueron trasladadas a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana cuando se recibió una alerta por detonaciones de arma de fuego al interior del lugar en los módulos 4 y 5. La situación generó una gran movilización terrestre y aérea por parte de diversas fuerzas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) informó que la situación se encuentra bajo control y la que Fiscalía General del Estado de Sinaloa se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las víctimas, quienes son los responsables y cuáles fueron los motivos que desencadenaron los hechos de violencia al interior del penal.

Los familiares de las personas fallecidas están siendo informados mediante Trabajo Social. Las visitas quedaron suspendidas como medida preventiva.