Seguridad

Sindicato Petrolero Exige Esclarecer Homicidio Frente a Refinería de Minatitlán

La organización gremial lamentó el fallecimiento de Eduardo Espinoza Gómez y solicitó a las autoridades investigar lo ocurrido

Tras el ataque en la refinería de Minatitlán, el sindicato condena el crimen y pide justicia para Eduardo Espinoza GómezTras el ataque en la refinería de Minatitlán, el sindicato condena el crimen y pide justicia para Eduardo Espinoza Gómez. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Minatitlán, el Sindicato Petrolero Sección 10, exige justicia tras la muerte de Eduardo Espinoza Gómez en un ataque armado en la Refinería de Minatitlán al sur de Veracruz

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+