Sindicato Petrolero Exige Esclarecer Homicidio Frente a Refinería de Minatitlán

Tras el ataque armado que se registró en la refinería de Minatitlán, la Sección 10 del sindicato de trabajadores petroleros expresó su más sentido pésame y profunda solidaridad a los familiares y seres queridos del trabajador Eduardo Espinoza Gómez, ante su lamentable fallecimiento.

En un comunicado en redes sociales condenó enérgicamente el hecho delictivo que enlutó a la comunidad petrolera, atenta contra la vida y la integridad de quienes diariamente cumplen con su deber.

Hicieron un enérgico y respetuoso llamado a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y que este crimen no quede impune.

El ataque ocurrió durante la noche del sábado cuando un hombre armado llegó hasta al acceso a las instalaciones de la refinería y accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones para luego huir, en el punto las autoridades periciales recolectaron al menos 10 casquillos percutidos.