Seguridad

Mujer Se Lanza de Taxi en Movimiento Tras Intento de Robo en la CDMX

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la unidad presuntamente amenazó a la ciudadana con un objeto punzocortante

Mujer se lanza de taxi en movimiento en CDMXLos hechos ocurrieron en la alcaldía Magdalena Contreras. Foto: Redes sociales
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