Mujer Se Lanza de Taxi en Movimiento Tras Intento de Robo en la CDMX

Una mujer se lanzó de un taxi en movimiento luego de que el conductor la amenazara con un arma blanca para intentar robarle sus pertenencias en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Los hechos fueron captados por cámaras de videovigilancia particulares, en donde se puede ver a la persona cayendo de la unidad.

A través de redes sociales fue compartido el video, el cual muestra a la mujer arrojándose del vehículo, mientras el conductor sigue avanzando y casi arrolla a un perro.

Tras los hechos registrados el 9 de octubre de 2026, los cuales se hicieron virales en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México indicó que realiza acciones de seguimiento al caso.

De acuerdo con la dependencia, los hechos sucedieron en calles de la colonia El Rosal, alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la unidad, que aparentemente brinda servicio de taxi, presuntamente amenazó a una ciudadana con un objeto punzocortante para despojarla de sus pertenencias, por lo que la mujer decidió salir del vehículo cuando aún estaba en marcha.

Por estos hechos, señaló la SSC, se dio aviso al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En tanto, personal de la Policía capitalina analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y localizar al probable responsable.