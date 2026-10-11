Vinculan a Hombre por Matar a su Novia y Herir a su Suegra y Cuñada en García, NL

Un hombre fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, luego de ser señalado como presunto responsable de asesinar a su novia y atacar a la madre y hermana de la joven en una vivienda de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

El imputado fue identificado como Maudiel 'N', de 28 años de edad, quien presuntamente agredió a las tres mujeres el pasado 9 de octubre. La víctima mortal, de 22 años, fue identificada con las iniciales C. C. G. y murió a causa de las heridas que recibió durante el ataque.

Durante la audiencia, un juez ordenó que Maudiel 'N' deberá permaneceren prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social del estado mientras continúa el proceso para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Autoridades informaron que Maudiel 'N' presuntamente atacó a su pareja con un cuchillo, provocándole múltiples heridas en el pecho y el abdomen que le causaron la muerte. Al intentar detener la agresión, la madre y la hermana de la joven también fueron heridas con el mismo objeto y resultaron con lesiones graves.

El ataque se registró durante la madrugada del 9 de octubre al interior de un domicilio de la colonia Valle de Lincoln, en García, Nuevo León. La movilización de las autoridades comenzó tras un reporte de violencia familiar, luego de que vecinos escucharan gritos de auxilio.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron a las tres mujeres lesionadas. Luego de ser valoradas se confirmó que la joven de 22 años ya no contaba con signos vitales, mientras que su madre y su hermana fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.