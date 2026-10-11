Seguridad

Vinculan a Hombre por Matar a su Novia y Herir a su Suegra y Cuñada en García, NL

El sujeto, identificado como Maudiel 'N', permanecerá internado en un penal estatal

Vinculado a procesoEl sujeto permanecerá en prisión durante las investigaciones correspondientes. Foto: FGJNL

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