Internacional

EUA y Aliados Advierten a Irán tras Presunto Complot contra Base Británica

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán estarían detrás del incidente ocurrido el 27 de septiembre

Policía acude al aeropuerto de FaifordPolicía acude al aeropuerto de Faiford en Reino Unido. Foto: AP

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