Internacional

EUA Asegura que Ha Destruido 10 Petroleros Ligados a la Guardia Revolucionaria de Irán

Este 10 de octubre, las fuerzas militares desactivaron un buque de carga comercial que, según Washington, intentó evadir el bloqueo naval

EUA ataca a buque en Golfo de OmánEUA ataca a buque en Golfo de Omán y lo vincula con Irán. Foto: US Central Command

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EUA Destruye 10 Petroleros Ligados a Irán en Operación Militar | N+