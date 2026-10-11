EUA Asegura que Ha Destruido 10 Petroleros Ligados a la Guardia Revolucionaria de Irán

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reportaron que en los últimos tres meses han destruido un total de 10 petroleros que, aseguran, estarían vinculados con la red clandestina de la Guardia Revolucionaria Islámica.

A través de X, el Mando Central anunció que en el Golfo de Omán se realizó una operación militar estadounidense para desactivar un buque de carga comercial que, según Washington, intentó evadir el bloqueo naval impuesto a las embarcaciones que entran o salen de puertos iraníes.

El incidente ocurrió este 10 de octubre y elevó nuevamente la tensión en una de las zonas marítimas más estratégicas para el comercio internacional de energía.

La embarcación, identificada como M/V Ocean Molica, con bandera de Panamá y también conocida como Arika Sun, navegaba por aguas regionales después de haber partido de un puerto iraní.

De acuerdo con el CENTCOM, la tripulación ignoró repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses y trató de continuar su trayecto pese a las restricciones vigentes. Ante la persistencia de la maniobra, las fuerzas militares decidieron intervenir para impedir que el carguero siguiera avanzando.

La operación se ejecutó desde el aire. Un avión de combate estadounidense lanzó una munición de precisión que impactó en la popa del buque y dejó completamente inoperante su sistema de propulsión.

El ataque fue dirigido contra una parte específica de la embarcación para detener su desplazamiento, mientras que, según el informe militar, la tripulación no sufrió daños. Con el motor inutilizado, el carguero quedó sin capacidad para continuar su navegación por sus propios medios.

El episodio forma parte de una campaña de vigilancia e interdicción marítima que Washington mantiene contra el tráfico comercial vinculado con los puertos iraníes. Según el CENTCOM, el bloqueo fue reanudado el 14 de julio y, durante los tres meses siguientes, las fuerzas estadounidenses desactivaron cuatro buques comerciales y obligaron a otros 135 a regresar.

A estas acciones se suma la destrucción de diez petroleros que, de acuerdo con las autoridades militares de Estados Unidos, estaban relacionados con una red clandestina multimillonaria atribuida al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Washington sostiene que estas operaciones buscan interrumpir las actividades marítimas de dicha estructura y limitar sus recursos económicos.

“Además, las fuerzas de EUA han destruido 10 petroleros vinculados a la red clandestina multimillonaria del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante el mismo período”, reportó CENTCOM.

El Golfo de Omán y los accesos al estrecho de Ormuz constituyen un corredor marítimo de importancia estratégica, por el que transitan embarcaciones comerciales y cargamentos energéticos destinados a distintos mercados.

TLS