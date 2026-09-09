Internacional

Cancelan Más de 2 Mil Vuelos en Reino Unido en Dos Días por Falla Técnica Masiva

Advierten a los pasajeros afectados que es poco probable que reciban compensación

2 Mil Vuelos Cancelados en Reino Unido; Niegan CiberataquePasajeros a la espera de noticias sobre vuelos cancelados o retrasados en Londres. Foto: Reuters

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