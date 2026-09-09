Cancelan Más de 2 Mil Vuelos en Reino Unido en Dos Días por Falla Técnica Masiva

Más de 2 mil vuelos han sido cancelados en solo dos días en Reino Unido como resultado de un problema técnico en los sistemas del controlador aéreo británico NATS, de acuerdo con datos de autoridades.

La compañía especializada en análisis de aviación Cirium registró que, a lo largo del martes, mil 746 vuelos (903 salidas y 843 llegadas) fueron cancelados a causa del incidente técnico, mientras que en lo que va de miércoles, otros 327 vuelos (140 salidas y 187 llegadas) han sido suspendidos.

Esto implica que durante el primer día de interrupciones, al menos 30% de los vuelos programados en todo el Reino Unido fueron cancelados, mientras que este miércoles el porcentaje ronda 5%.

Pasajeros varados se reúnen tras la cancelación de algunos vuelos en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres, 8 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

El aeropuerto más afectado es el londinense de Heathrow, el de mayor tráfico del Reino Unido y uno de los más transitados de Europa, que por el momento ha tenido que cancelar 120 llegadas y 67 salidas previstas.

De los más de 300 vuelos suspendidos este miércoles, al menos 190 pertenecen a rutas de la aerolínea británica British Airways, que aseguró que "con tantos aviones y tripulaciones fuera de lugar, no les quedó más remedio que cancelar" estos vuelos.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Control Aéreo (NATS) británico, Martin Rolfe, descartó este miércoles en declaraciones a BBC Radio que el problema técnico hubiese sido causado por un ciberataque, y aseguró que se llevaría a cabo una investigación "exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido.

Aerolíneas como la irlandesa de bajo precio Ryanair han encabezado las críticas a Rolfe y han pedido su dimisión, mientras que la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, ha convocado este miércoles al director de NATS para abordar la que es la tercera gran interrupción de vuelos en el Reino Unido en poco más de tres años.

Algo similar ocurrió en agosto de 2023, más de 700 mil personas sufrieron interrupciones o cancelaciones en sus vuelos debido a un fallo en los sistemas de procesamiento de NATS, mientras que en julio de 2025, otro "problema técnico" en un centro de control cercano a Londres, y solucionado en pocos minutos, impactó igualmente en decenas de rutas.

Se estima que este miércoles al menos 250 mil pasajeros se han visto afectados por el incidente, que impactó significativamente los aeropuertos de todo el Reino Unido e incluso de Irlanda.

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) afirmó que es "poco probable" que los más de 300 mil pasajeros que, se estima, han sido afectados por retrasos o cancelaciones tras un "problema técnico" ocurrido en el sistema de control aéreo británico tengan derecho a una compensación.

Un portavoz del organismo británico indicó en un comunicado que, al considerarse que la disrupción del servicio de la controladora aérea británica NATS es resultado de "circunstancias extraordinarias", es "poco probable" que los pasajeros afectados tengan "derecho a una compensación por retrasos o cancelaciones causados directamente por el accidente".

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes del Parlamento, la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, aseguró esta tarde que no creía que los problemas técnicos que han causado este incidente fueran "inevitables" y admitió que ha solicitado una investigación independiente sobre lo ocurrido, cuyos resultados se conocerán en seis meses.

"Si bien tengo entendido por NATS que podemos descartar un ciberataque en esta ocasión, no creo que este problema fuera inevitable", dijo la ministra.

HVI