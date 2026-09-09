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Alumno Entra Armado a Escuela, Dispara y se Autolesiona en Medellín

El incidente coincide con el levantamiento de la suspensión de permisos para portar armas en Colombia

Elementos de la Policía colombianaElementos de la Policía colombiana realizando un operativo. Foto: EFE |Archivo

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Consternación en Medellín: joven armado irrumpe en colegio, dispara y se autolesiona. Sucede al levantarse la suspensión de permisos de armas en Colombia. ¿Qué hay detrás de este suceso?

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