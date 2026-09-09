Avión Donde Iba Volodímir Zelenski Estuvo en Riesgo de Impacto por Dron

El avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo cerca de ser alcanzado por un dron mientras despegaba desde Moldavia con destino a Oslo, informó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

Durante una entrevista para la televisión pública NRK, el mandatario escandinavo confirmó el riesgo sufrido por la comitiva sin dar detalles técnicos de la aeronave no tripulada, señalando que la situación refleja el constante nivel de amenaza que enfrenta el líder ucraniano en sus traslados internacionales.

Pese al incidente registrado durante las maniobras de despegue en territorio moldavo, el vuelo completó su trayectoria y Volodímir Zelenski arribó a la capital nórdica la noche del martes.

En Oslo, el presidente ucraniano sostuvo encuentros bilaterales con el primer ministro Jonas Gahr Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el canciller Espen Barth Eide, con el fin de gestionar mayores apoyos en defensa antiaérea y asistencia civil.

Tras cumplir con la agenda diplomática y asistir este miércoles a las honras fúnebres del rey Harald V, el mandatario emprendió viaje hacia Canadá para reunirse con autoridades de ese país.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania, destacando la disposición de países como China y Estados Unidos para apoyar un convenio. No obstante, el mandatario ruso puntualizó que la reanudación de las negociaciones se ha dificultado a causa de los ataques ucranianos contra el transporte marítimo y el llamado de Kiev para evitar el espacio aéreo ruso, acciones que calificó como actos de terrorismo de Estado.

Putin señaló que el problema debe resolverse directamente entre los países involucrados en el conflicto y confirmó que mantiene contacto con el Gobierno de Donald Trump, para restablecer relaciones plenas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió previamente a aerolíneas y aseguradoras sobre los riesgos en el espacio aéreo ruso por la presencia de drones, aunque aclaró que sus fuerzas solo atacan objetivos militares y no representan una amenaza para la aviación civil.