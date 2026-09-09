Internacional

Avión Donde Iba Volodímir Zelenski Estuvo en Riesgo de Impacto por Dron

El primer ministro de Noruega dio a conocer que el incidente ocurrió mientras la aeronave del jefe de Estado despegaba desde Moldavia con destino a Oslo

Avión de Volodímir Zelenski Esquiva Impacto de DronFoto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El avión de Zelenski esquiva un dron en Moldavia antes de aterrizar en Oslo. Riesgos crecientes para el líder ucraniano en sus viajes internacionales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+