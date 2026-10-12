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Agentes de EUA Registran Casa de Ilhan Omar, Congresista Demócrata Crítica de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la ejecución de una orden judicial, pero no reveló más detalles

Agentes de EUA Registran Casa de Ilhan Omar, Congresista Demócrata Crítica de TrumpAgentes Registran Casa de Ilhan Omar, Congresista Demócrata. Foto: AFP

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Agentes federales registran la casa de Ilhan Omar, congresista crítica de Trump. El Departamento de Justicia confirma la orden, pero no revela detalles.

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