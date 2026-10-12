Agentes de EUA Registran Casa de Ilhan Omar, Congresista Demócrata Crítica de Trump

Agentes federales registraron este lunes por la mañana la vivienda de la representante demócrata Ilhan Omar como parte de una investigación penal, informaron personas familiarizadas con el caso a The Associated Press (AP).

El operativo fue realizado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la investigación ni han precisado el motivo del registro.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que agentes ejecutaron una orden de registro autorizada por un juez en el área de Washington D. C., como parte de una investigación penal federal en curso. Sin embargo, no proporcionó información adicional sobre el caso.

“Esta acción forma parte de una investigación penal federal en curso”, indicó el departamento.

La agencia AP indicó que solicitó comentarios a un representante de Omar, sin que se incluyera una respuesta en el reporte.

Ilhan Omar, de 44 años, representa el quinto distrito congresional de Minnesota, que incluye la ciudad de Minneapolis. Llegó por primera vez a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2018.

La legisladora forma parte de un grupo de congresistas demócratas identificadas con posturas progresistas y se ha caracterizado por su oposición al presidente republicano Donald Trump.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles que permitan establecer el alcance de la investigación penal ni si esta está relacionada directamente con su actividad legislativa.