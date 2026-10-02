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‘Lo He Amado Más que a la Vida Misma’: Shivon Zilis Revela Fin de su Relación con Elon Musk

La madre de cuatro de los hijos del magnate dijo estar dolida y expresó su deseo de que puedan ser grandes amigos

Shivon Zilis y Elon MuskShivon Zilis y Elon Musk. Foto: Reuters | Archivo

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Shivon Zilis, madre de cuatro hijos de Elon Musk, anuncia el fin de su relación. Aunque dolida, agradece a Musk y desea que puedan ser amigos y criar juntos a sus hijos.

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