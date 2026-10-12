Prevén Descenso en la Temperatura y Lluvias por Frente Frío 2 en Tamaulipas

Protección Civil de Tamaulipas mantiene bajo vigilancia el probable ingreso de aire frío hacia finales de semana, fenómeno que podría provocar lluvias, un evento de norte y un descenso más notorio de las temperaturas en el estado.

La dependencia aclaró que, aunque se espera una disminución perceptible en el termómetro, por el momento no se prevé un escenario de frío intenso o extraordinario. El pronóstico permanece bajo seguimiento y podría cambiar conforme se actualicen los modelos meteorológicos.

Antes de la posible llegada de aire frío, para este lunes se pronostica un ambiente cálido y bochornoso durante la tarde, acompañado de un evento de surada con ráfagas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Por otra parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, informó que a partir del jueves de esta semana se pronostican lluvias en Tamaulipas, las cuales estarán acompañadas de un descenso en las temperaturas debido al ingreso de un frente frío.

El funcionario señaló que en los municipios de la frontera el termómetro podría descender hasta los 14 grados centígrados, por lo que se espera un ambiente más fresco durante el fin de semana.

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También exhortó a la ciudadanía a evitar introducirse en los ríos de Tamaulipas, debido a que las lluvias registradas han generado corrientes peligrosas que representan un riesgo para la integridad física de la población.

Advirtió que el flujo de agua continúa y puede arrastrar troncos y otros objetos, además de generar pozas en los cauces.

Protección Civil también señaló que podrían presentarse lluvias aisladas en sectores de las zonas norte y sur de Tamaulipas.

La dependencia continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para informar sobre posibles cambios en el pronóstico y los efectos que pudieran presentarse en la entidad.