Pronóstico del tiempo

Prevén Descenso en la Temperatura y Lluvias por Frente Frío 2 en Tamaulipas

El pronóstico permanece bajo seguimiento y podría cambiar conforme se actualicen los modelos meteorológicos

Prevén Lluvias, Evento de Norte y Descenso de Temperatura en TamaulipasPrevén Lluvias, Evento de Norte y Descenso de Temperatura en Tamaulipas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para un evento de norte en Tamaulipas con lluvias y temperaturas más bajas. Protección Civil sigue de cerca el pronóstico. Infórmate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+