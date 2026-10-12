Clima en Nuevo León: Se Esperan Temperaturas Máximas de 31˚C

Monterrey inició la semana con temperaturas cercanas a 23˚C, cielo nublado y Buena calidad del aire con algunas probabilidades de lluvia por la mañana y cielo medio nubado para el resto del día con máximas de 31˚C. Para los días martes y miércoles las temperaturas se mantendrán por arriba de los 30˚C.

Esta mañana, el Huracán Mayor “Simon” se encuentra cruzando frente a la Bahía de Banderas, frente a Puerto Vallarta con vientos sostenidos de 185 Km/h. Su ubicación a las 06:00 de la mañana era a 80 Km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con movimiento al noroeste a 4 Km/h.

Se espera que posteriormente vaya nuevamente al noreste, y se proyecta que el miércoles ingrese a tierra muy cerca de Mazatlán, Sinaloa como huracán. Se espera que mientras se mueva al norte, vaya perdiendo fuerza.

Los remanentes de “Simon”, una vez que haya entrado a tierra se encontrarán con el avance del frente frío número 2, que ahora se encuentra al norte de Baja California, impulsará toda la humedad que arrastra el huracán y chocarán sobre Durango y Chihuahua el miércoles, para posteriormente activarlas en forma de lluvia para Coahuila y Nuevo León a partir del jueves. Los principales acumulados de lluvia llegarán el viernes a Monterrey.

Serán dos ciclones del Pacífico que se encuentren con dos frentes fríos los que traerán las lluvias a Nuevo León durante este mes de octubre, totalmente distinto a lo que ocurre históricamente, pero este año con la presencia de El Niño la actividad del Pacífico ha sido muy prolífica, mientras que en el Atlántico solo se ha formado un huracán.

Los remanentes de la Tormenta “Rachel” y del Huracán “Isaías” han dejado inundaciones y serias afectaciones en varios estados de la Unión Americana como en Las Vegas, Nevada, fuerte oleaje en las costas de California y cientos de miles de usuarios sin energía eléctrica en el sureste de los Estados Unidos.

Con información de Mauro Morales | N+

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