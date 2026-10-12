'Queremos Escuchar Directamente a los Trabajadores', Dice Zoé Robledo ante Protestas en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) escuchará de manera directa a su personal, hospital por hospital, sobre ocho temas fundamentales de la operación, entre ellos el abasto de insumos, informó su director general, Zoé Robledo, en conferencia en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el 14 de octubre se realizará la consulta a la base trabajadora del IMSS sobre el incremento salarial de 6.8 por ciento, en cerca de 670 puntos de recepción de votos y con un padrón de 476,260 trabajadores en activo con derecho a voto. Los resultados se darán a conocer en los próximos días.

El aumento, propuesto por el IMSS y aprobado por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se compone de 2.9 por ciento directo al salario y 3.9 por ciento en prestaciones, explicó Robledo. Este último corresponde a la ayuda de renta para casa habitación, prevista en la cláusula 63 Bis del contrato colectivo, que se paga cada quincena y está libre de impuestos, pues el IMSS absorbe el Impuesto Sobre la Renta.

El SNTSS pidió a la STPS acompañar la consulta, que estará vigilada por verificadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la propia Secretaría. Bolaños señaló que la revisión salarial cumplió con los requisitos del artículo 399 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Sobre el contrato colectivo, Bolaños dijo que "en ningún momento esta consulta revoca o limita o niega el contrato colectivo".

Al preguntarle cuánto más podría ofrecer el instituto si los trabajadores rechazan el aumento, Robledo respondió que lo aprobado en el Congreso del sindicato es lo que se somete a consulta, que el IMSS responderá en función del resultado y que no anticipa la voz de los trabajadores.

El diálogo con el personal arranca esta semana en los 277 hospitales del instituto, empezando por las unidades médicas de alta especialidad y los centros médicos nacionales, donde los titulares de las delegaciones y los directores de hospital recorrerán las instalaciones piso por piso junto con sus equipos. Los ocho temas son abasto de insumos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo y organización y gestión interna. Cada petición se convertirá en un compromiso con prioridad, fecha y responsable.

Robledo dijo que "los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, cuál es el equipo que no funciona, dónde hace falta más personal".

El director del IMSS afirmó que la operación continúa y que solo dos hospitales, en Chihuahua y Jalisco, y una de las 1,600 unidades de medicina familiar tuvieron afectaciones en algún momento. Informó que la vacancia en hospitales es de alrededor de 2 por ciento y que en los últimos días se otorgaron cerca de 2,700 plazas vacantes.

Sobre el desabasto de medicamentos, Robledo dijo que el instituto está en proceso de rescindir contratos con empresas proveedoras incumplidas. Presentó además la plataforma recetacompleta.gob.mx, donde los derechohabientes pueden registrar con su CURP el folio de una receta con medicamentos no surtidos para recibir una llamada del IMSS.

Respecto a la petición de renuncia del dirigente sindical, Bolaños sostuvo que ni la STPS ni el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ponen o quitan líderes sindicales, y que eso corresponde a los trabajadores. También negó que existan restricciones para que los trabajadores se manifiesten.

Trabajadores activos y jubilados del instituto mantienen una jornada nacional de protestas que ha afectado a 12 estados, con especial impacto en la Ciudad de México y Nuevo León. Las movilizaciones comenzaron formalmente en los últimos días y exigen un aumento salarial de 10 por ciento, abasto de medicamentos, equipos de trabajo adecuados y jubilaciones dignas. En algunos puntos también piden la renuncia del secretario general del sindicato.

El 9 de octubre, trabajadores se manifestaron en Chihuahua por falta de insumos y en Monterrey, donde la protesta continuó ese día.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) pactó una consulta para validar una oferta de incremento de 6.8 por ciento, de la cual 2.9 por ciento sería directo al salario y 3.9 por ciento en prestaciones. Los sectores disidentes la rechazan por considerarla insuficiente frente a las carencias del sistema.

En la capital, los plantones continúan en la alcaldía Cuauhtémoc, como ha dado seguimiento N+.

Los inconformes piden la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, a quien señalan de presuntamente incumplir la legislación laboral y los estatutos de la organización.

El primer plantón se encuentra en las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez. Comenzó el 8 de octubre y reúne a alrededor de 30 trabajadores activos y jubilados. Como alternativas viales se pueden usar Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

El segundo punto de protesta está frente al SNTSS, en Zamora número 107, colonia Condesa. Inició el 9 de octubre y tiene alrededor de 15 participantes, quienes también exigen la renuncia del secretario general del sindicato.

Con información de N+.

CT