Política

'Queremos Escuchar Directamente a los Trabajadores', Dice Zoé Robledo ante Protestas en el IMSS

Habrá una consulta el 14 de octubre para debatir asuntos laborales y tendrá un padrón de 476,260 trabajadores

'Queremos Escuchar Directamente a los Trabajadores', Dice Zoé Robledo ante Protestas en el IMSSZoé Robledo Aburto, Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cepropie

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