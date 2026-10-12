¿Cómo es el Boeing F-47? El Caza que EUA Presenta como el Primero de Sexta Generación

El F-47, que Boeing desarrollará, es el caza que el Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presenta como el primero de sexta generación del mundo.

Esa fase —la etapa que incluye madurar, integrar y probar todos los aspectos del aparato— producirá un número reducido de aeronaves de prueba para su evaluación. El contrato incluye además opciones, con precio competitivo, para una producción inicial de baja tasa. Las decisiones sobre dónde se basará el avión y otros elementos del programa se tomarán en los próximos años, según la Fuerza Aérea.

El F-47 es la pieza central de la Familia de Sistemas de Dominio Aéreo de Próxima Generación (NGAD, por sus siglas en inglés). Según la Fuerza Aérea, está diseñado para integrar sigilo —la capacidad de evadir la detección—, fusión de sensores —combinar los datos de distintos sensores en una sola imagen— y ataque de largo alcance, con el fin de enfrentar a los adversarios más sofisticados en entornos disputados. Su diseño modular y adaptable busca facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el F-47 representa un avance significativo frente al F-22, el principal caza de superioridad aérea de la Fuerza Aérea en la actualidad. Hegseth añadió:

"Sabemos que esto es más barato, de mayor alcance y más sigiloso".

Ilustración hecha por un artista del proyecto encargado a Boeing para el primer caza de sexta generación. Foto: Fuerza Aérea de los Estados Unidos

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general David Allvin, lo describió como la pieza central de esa familia de sistemas y señaló que fue concebido para operar junto con las Aeronaves de Combate Colaborativas. Dijo:

"Con este F-47 como la joya de la corona de la Familia de Sistemas de Dominio Aéreo de Próxima Generación, creemos que ofrece más letalidad. Ofrece más capacidad, más capacidad modernizada, de una manera que está construida para adaptarse".

La Fuerza Aérea indicó que el avión se beneficia de técnicas de ingeniería digital y de una arquitectura propiedad del gobierno, lo que agiliza su desarrollo frente a programas de cazas anteriores y permite integrar tecnología con rapidez.

El programa tiene antecedentes de varios años. En los últimos cinco, aviones experimentales X, desarrollados junto con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), acumularon cientos de horas de vuelo y sentaron las bases del F-47, al avanzar en sigilo, alcance y sistemas autónomos. En mayo de 2024, la Fuerza Aérea hizo una pausa estratégica en el programa para confirmar la decisión, mientras continuaba trabajando con la industria en la maduración de tecnologías críticas.

El presidente Donald Trump anunció la decisión en una conferencia de prensa en la Casa Blanca y dijo que se tomó por instrucción suya. Expresó su deseo de que los aviones estén construidos y en el aire durante su administración, y afirmó que ya existe buena parte de la infraestructura de producción necesaria.

El comunicado de la Fuerza Aérea no precisa el monto del contrato, el número de aviones que se prevé construir ni datos técnicos del aparato como velocidad, tamaño o alcance. La dependencia anunció el 21 de marzo de 2025, en Washington, la adjudicación de la fase de desarrollo de ingeniería y manufactura del avión.

Con información de N+.

CT