Internacional

¿Cómo es el Boeing F-47? El Caza que EUA Presenta como el Primero de Sexta Generación

El contrato de marzo de 2025 cubre la fase de desarrollo y unos pocos aviones de prueba

¿Cómo es el Boeing F-47? El Caza que EUA Presenta como el Primero de Sexta GeneraciónIlustración hecha por un artista del proyecto encargado a Boeing para el primer caza de sexta generación. Foto: Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+