Panamá Registra Nuevas Réplicas Tras Terremoto: Sismo de 6.1 Sacude Río Grande

Una réplica de magnitud preliminar 6.1 se registró este lunes en Panamá, con epicentro ubicado aproximadamente a 18 kilómetros al oeste de Río Grande, de acuerdo con información difundida por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, siendo considerado un sismo superficial. El movimiento ocurrió mientras el país continúa con las labores de evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado viernes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles afectaciones o personas lesionadas tras este nuevo movimiento.

El nuevo sismo ocurre después del terremoto de magnitud 7.7 registrado el viernes 9 de octubre, que provocó daños en viviendas, carreteras y puentes en distintas zonas del país.

Las autoridades informaron entonces que al menos 27 personas habían resultado lesionadas y cerca de 900 viviendas presentaban daños..

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia nacional para facilitar la atención de las zonas afectadas y agilizar la asignación de recursos destinados a la recuperación.

Las provincias centrales, particularmente Veraguas y Los Santos, figuran entre las regiones con afectaciones en infraestructura. También se reportaron daños en puentes y caminos, lo que ha complicado el acceso a algunas comunidades.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar estructuras que presenten daños y reportar posibles afectaciones a los servicios de emergencia.

PT