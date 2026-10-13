Internacional

Panamá Registra Nuevas Réplicas Tras Terremoto: Sismo de 6.1 Sacude Río Grande

El movimiento telúrico se registró este lunes con una profundidad de 10 kilómetros

Panama mapUna réplica de magnitud preliminar 6.1 se registró este lunes 12 de octubre de 2026. Foto: USGS

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