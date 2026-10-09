¿Por Qué Tiembla Tanto en Panamá? Te Explicamos Qué Ocurre Bajo la Tierra en Esta Región

El sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Panamá ya ha generado varias réplicas de consideración, la mayor de magnitud 6.9. Te explicamos qué hay detrás de este fenómeno natural.

Aunque nos sentimos dueños del mundo, nuestra vida transcurre únicamente en una parte muy limitada del planeta. Habitamos una cáscara muy delgada de roca endurecida.

La Tierra tiene 12 mil 742 kilómetros de diámetro y la mayor parte de ella es roca incandescente bajo nuestros pies. El manto se mueve en un fluido comprimido que se mantiene extremadamente caliente gracias a la descomposición de los átomos de elementos radiactivos como el uranio.

La corteza no es una superficie uniforme. Por el contrario, se divide en múltiples zonas que se mueven empujadas por el calor subterráneo. Este fenómeno es semejante a la costra de nata que se forma en la leche caliente y que se agita impulsada por las corrientes de convección en la olla.

Las distintas costras de roca dura que cubren la Tierra son las placas tectónicas y nunca están quietas. No solo se mueven alrededor de la esfera de magma que es el planeta, sino que también chocan entre ellas y se sumergen unas debajo de otras.

Esta agitación no es instantánea. La tensión en las zonas donde convergen dos placas puede crecer durante miles de años hasta que se libera en los pocos segundos o minutos de un sismo.

En el caso del sismo ocurrido en Panamá, este se originó debido al proceso de subducción de la Placa de Cocos, que se sumerge bajo la Placa del Caribe. Este no es un proceso terso, por el contrario la fricción acumula energía durante siglos. Y cuando finalmente se libera la tensión, esta no se disipa en un único temblor. Un sismo de gran magnitud va acompañado de réplicas, sismos de menor intensidad.

El sismo de magnitud 7.7 en Panamá ya provocó 46 réplicas, según el Instituto de Geociencias del país centroamericano. La mayor de estas réplicas alcanzó una de magnitud de 6.9.

Testimonios afirman que en Panamá no han sido frecuentes los sismos de gran magnitud. Muchos de los afectados por el terremoto de este día nunca habían sentido un fenómeno así. Pero esto no elimina que el país se ubica en una zona de gran actividad sísmica. Prueba de ellos son los sismo de 1913 y de 1934, de magnitudes 6.9 y 7.4.

Coches dañados por sismo en Panamá. Foto: EFE

Además, como explica el científico Eduardo Camacho en Terremotos y tsunamis en Panamá, el país ha resentido también los movimientos telúricos ocurridos en países vecinos. Dos ejemplos son el sismo del 22 de abril de 1991 con magnitud 7.5, ocurrido en Costa Rica, y el temblor de magnitud 7.2 del 18 de octubre de 1992 en Colombia.

Al respecto, el doctor en Ciencias de la Tierra explicó que estos sismos son un recordatorio de que “Panamá está ubicado dentro de una región sísmicamente activa, en donde existen estructuras capaces de generar sismos destructivos, de ocurrir cercanos a zonas con concentración de población e infraestructuras”.