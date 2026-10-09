Ciencia y Tecnología

¿Por Qué Tiembla Tanto en Panamá? Te Explicamos Qué Ocurre Bajo la Tierra en Esta Región

El terremoto ocurrido en Panamá de magnitud 7.7 ya suma una réplica de consideración de magnitud 6.9

Edificio colapsado por sismo en Panamá¿Por qué se presentaron varios sismos en Panamá? Foto: EFE

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