Astronomía

Estas Son las Estrellas y Constelaciones que Podrás Ver Este Fin de Semana en México

Te enseñamos a admirar las estrellas de forma sencilla; dale 5 minutos de tu noche a la observación del cielo

Vía LácteaTe decimos qué estrellas ver en el cielo este fin de semana en México. Foto: Reuters

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