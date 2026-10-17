Sociedad

Beneficio INAPAM en 2026: ¿Cuáles son los Requisitos para Recibir Aguinaldo con la Credencial?

Algunos de los adultos mayores con su tarjeta INAPAM pueden recibir prestaciones conforme a la ley; conoce quiénes son

INAPAMEstos son los requisitos para recibir aguinaldo con la tarjeta del INAPAM. Foto: N+

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