Beneficio INAPAM en 2026: ¿Cuáles son los Requisitos para Recibir Aguinaldo con la Credencial?
Algunos de los adultos mayores con su tarjeta INAPAM pueden recibir prestaciones conforme a la ley; conoce quiénes son
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Algunos de los adultos mayores con su tarjeta INAPAM pueden recibir prestaciones conforme a la ley; conoce quiénes son
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Con la tarjeta INAPAM, los adultos mayores tienen acceso a descuentos en miles de establecimientos en el país y, a través del Servicio de Vinculación Productiva, pueden incorporarse a actividades económicas.
Algunas personas que participan en este programa tienen derecho a recibir aguinaldo en diciembre; sin embargo, recibir esta prestación depende de la existencia de una relación laboral formal y de las condiciones de contratación.
El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades: el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía y el Empleo Formal. Este último sí contempla a personas adultas mayores seguir o incorporarse al mercado laboral, percibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley.
Por lo anterior, los requisitos para recibir el aguinaldo en diciembre son los siguientes:
Contar con un empleo formal
Presentar credencial del INAPAM
Llevar la CURP
Cabe señalar que este trámite se realiza de manera presencial y no tiene ningún costo adicional. Para ubicar un módulo de atención del INAPAM, es necesario ingresar a este enlace. Cabe mencionar que el horario de servicio es de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Tener 60 años cumplidos o más.
Presentar la credencial del INAPAM en original.
Contar con una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar (INE), el pasaporte o la licencia de conducir.
El proceso de incorporación al Servicio de Vinculación Productiva es el siguiente:
Llenar una solicitud de inclusión social para iniciar el trámite.
Realizar una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva, quien conocerá las características, la experiencia y los intereses de la persona adulta mayor.
Elegir una actividad productiva o voluntaria entre las opciones disponibles, de acuerdo con sus intereses y capacidades.
Participar en una entrevista con una empresa participante, coordinada por el INAPAM, para evaluar la posibilidad de incorporarse a la actividad seleccionada.
En caso de que no se cuente con la tarjeta del INAPAM, es necesario tener 60 años o más para poder realizar el registro:
Se necesita una acta de nacimiento legible.
Presentar una identifiación oficial vigente, como la INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde se vive.
Llevar la CURP.
Se requiere un comprobante de domicilio no mayor a seis meses, como recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario.
Es importante llevar una fotografía reciente en tamaño infantil, en blanco y negro o a calor, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.
También se requiere a una persona de contacto de emergencia con su CURP y número telefónico.