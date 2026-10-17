Beneficio INAPAM en 2026: ¿Cuáles son los Requisitos para Recibir Aguinaldo con la Credencial?

Con la tarjeta INAPAM, los adultos mayores tienen acceso a descuentos en miles de establecimientos en el país y, a través del Servicio de Vinculación Productiva, pueden incorporarse a actividades económicas.

Algunas personas que participan en este programa tienen derecho a recibir aguinaldo en diciembre; sin embargo, recibir esta prestación depende de la existencia de una relación laboral formal y de las condiciones de contratación.

¿Quién puede recibir aguinaldo y cuáles son los requisitos?

El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades: el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía y el Empleo Formal. Este último sí contempla a personas adultas mayores seguir o incorporarse al mercado laboral, percibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley.

Por lo anterior, los requisitos para recibir el aguinaldo en diciembre son los siguientes:

Contar con un empleo formal

Presentar credencial del INAPAM

Llevar la CURP

Cabe señalar que este trámite se realiza de manera presencial y no tiene ningún costo adicional. Para ubicar un módulo de atención del INAPAM, es necesario ingresar a este enlace. Cabe mencionar que el horario de servicio es de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

¿Cómo registrarse al Servicio de Vinculación Productiva?

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar la credencial del INAPAM en original.

Contar con una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar (INE), el pasaporte o la licencia de conducir.

El proceso de incorporación al Servicio de Vinculación Productiva es el siguiente:

Llenar una solicitud de inclusión social para iniciar el trámite. Realizar una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva, quien conocerá las características, la experiencia y los intereses de la persona adulta mayor. Elegir una actividad productiva o voluntaria entre las opciones disponibles, de acuerdo con sus intereses y capacidades. Participar en una entrevista con una empresa participante, coordinada por el INAPAM, para evaluar la posibilidad de incorporarse a la actividad seleccionada.

¿Cómo solicitar la tarjeta INAPAM?

En caso de que no se cuente con la tarjeta del INAPAM, es necesario tener 60 años o más para poder realizar el registro: