Sociedad

‘Una Noche para Recordar’: Un Recorrido por los Secretos de la Catedral Metropolitana

Este viaje al pasado permite conocer al público los rincones más preciados, en una experiencia llena de historia, cultura, tradiciones y misterio

Imagen de la Catedral Metropolitana durante “Una Noche para Recordar”.Foto: Cuartoscuro

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