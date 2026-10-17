Jornada 12 Liga MX: Atlas y Pumas Ganan; Xolos No Puede contra Puebla

Pumas de la UNAM dobló a domicilio 2-1 a los Potros de Hierro del Atlante, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

El gol azulgrana fue obra de Luis Ángel Calzadilla, al minuto 45+2'; mientras que Juninho marcó los dos tantos del conjunto universitario (42' y 72').

Con este resultados, el cuadro de Esteban Solari llegó a 16 puntos y está a tiro de piedra de meterse a la 'fiesta grande', ya que quedó en el noveno casillero. El conjunto de Miguel Herrera suma 11 unidades, y está en el lugar 16 de la general.

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Otro que ganó fue Atlas, que venció 2-0 a Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes, en el inicio de la duodécima fecha del campeonato.

Los goles atlistas fueron marcados por el marroquí Ryan Mmaee, al minuto 5, y el argentino Manuel Capasso, quien al 90' del tiempo corrido hizo el del cerrojo.

El triunfo catapultó a Atlas momentáneamente a la segunda posición de la clasificación general, con 21 unidades. En cuanto a Necaxa, tiene 9 unidades y ocupa el lugar 17 del torneo.

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En la frontera, Xolos de Tijuana y La Franja del Puebla no se hicieron daño durante los 90 minutos, dejando un insípido marcador de cero por cero.

El resultado deja a los perrunos en el octavo lugar de la general, sosteniendo con alfileres el boleto para la Liguilla, con 16 puntos, los mismos que tienen Pumas (9) y Puebla (10).

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Para este sábado, se disputarán cinco partidos:

Santos-Querétaro.

Guadalajara-Tigres.

León-América.

Toluca-San Luis.

Cruz Azul-Juárez.

Con información de N+

ICM