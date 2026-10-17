Deportes

Jornada 12 Liga MX: Atlas y Pumas Ganan; Xolos No Puede contra Puebla

Con tres partidos dio inicio la duodécima fecha del campeonato nacional, que ya perfila a los equipos que podrían meterse a la Liguilla

Juninho anotó dos goles en la victoria de Pumas sobre AtlanteJuninho anotó dos goles en la victoria de Pumas sobre Atlante. Foto: Cuartoscuro

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