Narcotráfico

EUA Prohíbe Vuelo de Drones en la Frontera con México; Buscan Limitar a Cárteles

El gobierno estadounidense anunció que la medida es para mantener segura la frontera sur y contrarrestar las amenazas del crimen organizado

Soldados estadounidenses vigilan la frontera con MéxicoSoldados estadounidenses vigilan la frontera con México. Foto: Reuters

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