EUA Prohíbe Vuelo de Drones en la Frontera con México; Buscan Limitar a Cárteles

Estados Unidos prohibió temporalmente el vuelo de drones no autorizados a lo largo de su frontera con México, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

En un comunicado conjunto, los departamentos de Guerra, de Transporte y de Seguridad Nacional anunciaron que las restricciones son para el vuelo de estos equipos en alturas de hasta 122 metros sobre el suelo.

El objetivo reforzar la seguridad del espacio aéreo a lo largo de la frontera sur, y obstaculizar así las operaciones de reconocimiento aéreo y las rutas logísticas de organizaciones criminales.

"La nueva medida reducirá los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza en curso, protegerá al personal federal, las instalaciones y el territorio nacional, y reforzará la aplicación de la ley contra quienes infrinjan las restricciones", se lee en el texto informativo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el gobierno mantendrá el control operativo total de la frontera a nivel terrestre, aéreo y marítimo. "Al restringir la actividad no autorizada de drones, brindamos a los comandantes mayor conocimiento, mayor margen de decisión y más opciones para defender la patria".

Señaló que los militares están equipados con "tecnología de punta, incluyendo armas de energía dirigida" y podrán derribar "cualquier dron de cártel que amenace la soberanía de Estados Unidos”.

Mientras que Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, enfatizó que esta acción permitirá contrarrestar las amenazas de drones de los cárteles y mantener la seguridad en la frontera.

Con información de N+

ICM