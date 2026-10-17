Tiembla en Chiapas: Se Registra Sismo de Magnitud 5.1 Este Sábado
La Coordinación Nacional de Protección Civil descartó la generación de un tsunami
La Coordinación Nacional de Protección Civil descartó la generación de un tsunami
En las últimas horas de este sábado se han registrado diversos sismos en México, aunque un temblor de magnitud 5.1 sacudió el suroeste de Chiapas.
Se registró un temblor de magnitud 5.1, con epicentro localizado a 100 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 07:59 horas de este sábado 17 de octubre 2026.
La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que hasta el momento no se reportan afectaciones, aunque se mantiene el monitoreo, indicó.
Asimismo, descartó, según el boletín del CAT de la Secretaría de Marina, la generación de un tsunami; sin embargo, podrían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro.
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