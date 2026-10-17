Sociedad

Tiembla en Chiapas: Se Registra Sismo de Magnitud 5.1 Este Sábado

La Coordinación Nacional de Protección Civil descartó la generación de un tsunami

Se registra Temblor de magnitud superior a 5.0 en Chiapas hoy 17 de octubre en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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Temblor en México Hoy 17 de Octubre 2026: Epicentro y Magnitud del Sismo | Últimas Noticias SSN | N+