Yucatán Produce Miel de Alta Calidad, de Colores Intensos y Aromas Profundos

Yucatán es el principal productor de miel de México. El dulce está ligado a la apicultura maya y a la diversidad de plantas que le dan diferentes aromas, colores y sabores, y por su calidad, es una de las más apreciadas en el mundo.

“Esta es nuestra miel característica de Yucatán es la más preciada por su sabor, por su consistencia. Hablar de miel, es hablar de una diversidad de color, de sabor y de aroma, dependiendo de la abeja", dice la apicultora Nelly.

En México hay más de 60 variantes de miel, clasificadas principalmente por su origen floral, en Yucatán hay 5 muy especiales creadas por dos especies de abeja: la Apis Europea y la melipona, la que no tiene aguijón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Elabora la Tradicional Miel de Yucatán, una de las Más Preciadas del Mundo

Las abejas recolectan néctar de flores y árboles como el Dzidzilché, tajonal, jabín, chakaj y ese tipo de vegetación es lo que le da calidad al dulce yucateco.

"Esta es una miel de Dzidzilché, que tiene un color ámbar, al utilizar un aparato que es el refractómetro, podemos observar que tiene el 18 por ciento de humedad", dice orgullosa Nelly.

Hay miel de manglar, de bejucos, pero la más importante es la que produce la abeja melipona. En Yucatán, hay mujeres como María a quienes se les conoce como 'mujeres abeja' que la protegen.

"Entre 150 a 200 mujeres, meliponicultores. Están devastando mucho, cortan árboles, están en peligro de extinción", denuncia María, apicultora maya.

La apicultura beneficia a más de 10 mil familias que laboran en 350 mil colmenas para producir 9 mil 500 toneladas al año.

En los mercados hay productos de miel, como sus dulces, que aporta economía a muchas más familias.

La miel yucateca es un producto que combina tradición maya, biodiversidad y actividad económica cuya identidad proviene de generaciones.

Con información de Alejandro Sánchez

ICM