Sociedad

Yucatán Produce Miel de Alta Calidad, de Colores Intensos y Aromas Profundos

Esta variedad se debe a la diversidad de plantas de las que se alimentan las abejas, entre las que destaca la especie melipona

La diversidad de plantas en Yucatán permite la producción de miel de distintas variedadesLa diversidad de plantas en Yucatán permite la producción de miel de distintas variedades. Foto: N+

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