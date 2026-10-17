Cultura

Catrinas y Cempasúchil Dan Color al Tradicional Altar de Muertos en Madrid

En esta ocasión, la Casa de México en la capital española celebra la vida de Agustín Lara

Altar de muertos montado en la Casa de México en Madrid, EspañaAltar de muertos montado en la Casa de México en Madrid, España. Foto: N+

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