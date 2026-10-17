Catrinas y Cempasúchil Dan Color al Tradicional Altar de Muertos en Madrid

Vuelven las catrinas a encaramarse de los balcones. Y las mariposas monarca a revolotear entre flores de cempasúchil.

El estallido de color de una de las tradiciones más arraigadas de México regresa a Madrid, con el ya tradicional Altar de Muertos de la Casa de México, que este año celebra la vida.

Susana Pliego, directora de Cultura de la Fundación Casa de México, señaló: "Estamos llenos de recordar a los muertos a través de la vida. Lo que bebían, lo que tomaban, el pan de muerto tradicional".

Este año está dedicado al maestro Agustín Lara y sus populares canciones, las cuales envolverán a los visitantes durante su recorrido.

La directora afirmó que "es la primera vez que musicalizamos los altares, van a tener diferentes canciones, en diferentes estaciones de la Casa de México".

En su novena edición, la instalación diseñada por Beatriz Redo recrea el ambiente nocturno en los cementerios de las montañas de Michoacán, cuando los muertos abandonan sus tumbas para reunirse con sus seres queridos.

Una celebración alegre que cautiva a los españoles, como le pasó a Rosa mientras visitaba el altar. "Mucho colorido, la forma que tienen ellos de ver la muerte. Es muy impactante, muy bonito".

Y siguen sorprendiendo con sus detalles a los que repiten cada año, como dice Margarita, otra visitante de la Casa de México en Madrid.

"Siempre hay muchos detalles. Los primeros años miraba más los platillos, las comidas, las bebidas, que me parece muy bonito. Pero, sí, este año veo que es distinto, las mariposas con los esqueletos".

La ofrenda principal se complementa con un recorrido por la tradición mexicana a través de artesanías y diferentes piezas procedentes de distintos puntos del país.

También está el sonido de una marimba de fondo mientras se disfruta tumbado al sol, en cualquier playa veracruzana. Este año, el altar no es uno sino cuatro. Uno de ellos, por primera vez, dedicado a las mascotas.

Fotografías, representaciones y objetos para que los compañeros peludos también puedan iniciar su viaje de regreso.

Con información de Yolanda Fernández

ICM