Abren Exposición del Creador del Movimiento Tepito Arte Acá, Daniel Manrique

La obra y legado del artista Daniel Manrique se presentan por primera vez con una amplia retrospectiva en la Galería José María Velasco, en la calle de Peralvillo 55, en el corazón del 'barrio bravo'.

Luis Miguel León, director Galería José María Velasco, señala que 'El ñero en la cultura. Daniel Manrique, muralista del barrio' es un homenaje a este personaje, el creador del Movimiento Tepito Arte Acá, en los años 70.

Salomón Manrique, hijo del artista, comenta que “empezamos a hacer un libro con sus inicios, desde el 64, cuando empezó a exponer, pero también cómo se formó".

También recuerdan que en 1973, en la galería, se llevó a cabo la recordada exposición 'Conozca México, visite Tepito', en la cual hubo mil 500 personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presentan Muestra de Daniel Manrique, Creador del Movimiento Tepito Arte Acá

Más de 150 obras murales, de caballete, esculturas, maquetas, bocetos en servilletas, así como algunos videos documentales y notas periodísticas, integran la muestra que revela los caminos de un artista plástico que salió de Tepito para el mundo.

Luis Miguel León platica sobre el surgimiento del movimiento artístico de Manrique: “Se va aquí, a dos calles, a la calle de Libertad, en el barrio de Tepito, y comienza un movimiento que primero le llamó 'arte acá', que fue empezar a pintar paredes de predios, de vecindades, de diferentes lugares del barrio, para que la gente pudiera salir de su casa y encontrarse con este 'arte acá', como él le llamaba”.

La retrospectiva también es un ajuste con la historia de un creador solidario que produjo numerosa obra mural en sus andanzas por Tepito, la Guerrero y otras colonias del centro capitalino y el sur de la ciudad de México, colocando en el centro a las personas que veía en su cotidianidad.

Salomón Manrique dice: “Platica mucho la historia de lo que es el barrio, los oficios, cómo la gente llegaba aquí al barrio y sobresalía, pero la que casi no se conoce es la que hace, por ejemplo, aquí con las mujeres: las pone como el centro de todo, como es la creación, como es la madre naturaleza”.

Con información de En Punto

ICM