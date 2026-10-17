Cultura

Abren Exposición del Creador del Movimiento Tepito Arte Acá, Daniel Manrique

La Galería José María Velasco, en Tepito, abrió una exposición de uno de los artistas y escritores más emblemáticos del barrio, Daniel Manrique, creador del movimiento Tepito Arte Acá

Más de 150 obras componen la muestra de Daniel Manrique en la Galería José María VelascoMás de 150 obras componen la muestra de Daniel Manrique en la Galería José María Velasco. Foto: Facebook | GJMVmx

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