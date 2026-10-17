Caldo de Oso, Un Platillo con Más de Un Siglo de Historia en México

En Chihuahua, en el año 1910, se inició la construcción de la gigantesca presa La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos.

Los obreros tardaron 10 años en construirla para almacenar en una cortina de 80 metros de altura casi tres millones de metros cúbicos de agua.

Y es ahí, en la presa, donde se preparó el famoso caldo de oso, una receta que sigue viva desde la época de la Revolución.

El historiador Antonio Ramos Solís explica el origen del caldo: “Pues básicamente el platillo es pescado bagre, un caldo caliente, tiene zanahoria, tiene papa, especies. Se preparaba el famoso caldo y con ese alimentaban a los empleados, a los obreros que andaban construyendo la presa”.

Por su parte, el chef Gino Moschetto García señala que realmente era caldo odioso porque “lo estuvieron consumiendo por mucho tiempo", pero conforme pasó el tiempo, quedó en caldo de oso.

El caldo de oso es una receta simple de pescado, cebolla, chile, tomate y otras especies que se sirven con un caldo, afirma Moschetto García.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caldo de oso, el Platillo de Chihuahua que Nació Durante la Construcción de la Presa La Boquilla

“Nuestro caldo base es en verduras, algunas especies y tomates. Entonces, vamos a echar un poquito de nuestro caldo base, siempre revolviendo, se asienta. Aquí, tenemos las cosas que usamos nosotros, que son parte de la base, una sal china especial, hueva y esto lo hacemos nosotros, es un camarón que secamos de lo mismo que vamos haciendo los procesos del camarón, secamos, salamos y damos un poquito de sabor un una especie que tenemos ahí y este es parte de la mera base, que es nuestro mojo de ajo”.

El caldo de oso, caldo odioso o caldo de pescado es una fuente de proteínas que nació en Chihuahua gracias a los intrépidos hombres que trabajaron en la presa La Boquilla en la época de la Revolución Mexicana y que se hartaron de comer pescado.

Con información de Francisco Javier Carmona

ICM