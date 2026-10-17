Sociedad

Caldo de Oso, Un Platillo con Más de Un Siglo de Historia en México

El nombre real era caldo tedioso porque fue lo que comieron por largo tiempo los trabajadores que construyeron la presa La Boquilla, en Chihuahua

El platillo tiene como ingrediente principal el pescado bagreEl platillo tiene como ingrediente principal el pescado bagre. Foto: N+

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