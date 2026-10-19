Accidentes

Vuelca Pipa con Combustible en el Bulevar 2000 de Tijuana, BC

Bomberos y personal de materiales peligrosos atienden el incidente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas

Vuelca Pipa con Combustible en el Bulevar 2000 de Tijuana, BCVuelca Pipa con Combustible en el Bulevar 2000 de Tijuana, BC | Foto: Bomberos de Tijuana

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