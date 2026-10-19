Vuelca Pipa con Combustible en el Bulevar 2000 de Tijuana, BC

La volcadura de un camión cisterna que transportaba diésel provocó un operativo de emergencia sobre el bulevar 2000, cerca de Playas de Rosarito, Baja California, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con la tarjeta informativa, el reporte ingresó al número de emergencias 911 durante la mañana de este lunes 19 de octubre, lo que movilizó a elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana y de la División de Materiales Peligrosos.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender el incidente y evaluar los riesgos relacionados con el combustible que transportaba la unidad, debido a que también se reportó un derrame de diésel.

La atención se realiza en coordinación con elementos de la Policía Municipal. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas.

La SSPCM exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar acercarse al área del incidente y permitir el acceso de las unidades de emergencia mientras continúan las maniobras.

APG