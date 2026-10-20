¿Quién Fue el Sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari que Murió Durante Misa?

Un fuerte accidente en la iglesia Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, conmocionó a la comunidad y al mundo entero. El sacerdote que oficiaba la misa perdió la vida al ser golpeado por una enorme escultura de Cristo; todo quedó grabado.

El sábado por la noche se oficiaba la última misa del día. La ceremonia fue transmitida por redes sociales. Sin embargo, en plena reflexión, el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari fue golpeado de manera repentina en la cabeza.

Algunas mujeres que estaban en la misa corrieron a ayudarlo. Pidieron una ambulancia al ver que no reaccionaba, después, la transmisión fue interrumpida. Debido a la grave lesión provocada por la enorme cruz, no pudieron salvarle la vida.

Luego de que el video se hiciera viral, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el deceso y lamentó los hechos.

"La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos", afirmó en un comunicado.

¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Según información de la Arquidiócesis de Guayaquil, Patricio Alfredo Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ubicada al sur de la ciudad.

Tenía 53 años de edad y pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732 en Italia. Era originario de Cuenca, considerada la tercera más importante de Ecuador, después de Quito y Guayaquil.

Por esta razón, la Arquidiócesis de Cuenca, pidió fortaleza para su familia, especialmente para su primo, Esteban Sánchez, quien también es sacerdote.

Este domingo se realizó una misa en memoria del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari. El cardenal Luis Cabrera, OFM., arzobispo de Guayaquil, celebró la eucaristía, acompañado por los obispos auxiliares, sacerdotes, miembros de la Comunidad del Santísimo Redentor y feligreses.

“Agradecemos todos los mensajes de condolencias desde diferentes partes del mundo y, especialmente, sus oraciones por el eterno descanso del alma del P. Patricio Sánchez”, publicó la Arquidiócesis de Guayaquil.

EPP