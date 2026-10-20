Internacional

¿Quién Fue el Sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari que Murió Durante Misa?

Una pesada cruz de madera cayó sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador; investigan caso

El sacerdote perdió la vida tras ser golpeado por un enorme CristoFoto: Arquidiócesis de Guayaquil
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